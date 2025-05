Bundesweit demonstrieren tausende Menschen für ein AfD-Verbot

Berlin: In vielen deutschen Städten haben tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und für ein Verbot der AfD demonstriert. In Berlin fand die zentrale Kundgebung am Brandenburger Tor statt. Nach Polizeiangaben nahmen rund 4.000 Menschen teil. In München gingen laut Polizei etwa 2.500 Menschen auf die Straße. Insgesamt waren Kundgebungen in mehr als 60 Städten angekündigt. Die Veranstalter, darunter das Netzwerk "Zusammen gegen Rechts", forderten die Politik auf, umgehend ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten. Dort herrscht jedoch weiter Uneinigkeit darüber. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann drang auf ein Verfahren und kritisierte die zögerliche Haltung der Union. CDU-Generalsekretär Linnemann verwies auf die Einschätzung von Rechtsexperten, wonach ein Verbotsverfahren schwierig sei. CSU-Chef Söder sagte, er halte die Einleitung eines solchen Schritts für eine übertriebene Reaktion.

