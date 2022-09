Bundeswehrverband sieht Truppe in schlechter Verfassung

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundeswehrverband sieht die deutsche Truppe in schlechter Verfassung. Die Bundeswehr leiste zwar Gutes an der Ostflanke der Nato, bei Auslandseinsätzen und gebe Gerät an die Ukraine ab, sagte Verbandschef Wüstner. Doch die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen müssten erst noch in Verträge gebracht werden. "Momentan sind wir noch im freien Fall", sagte Wüstner wörtlich. Zugleich forderte er eine Verstetigung der finanziellen Mittel. Für die kommende Legislaturperiode seien 75 Milliarden Euro pro Jahr erforderlich - sonst müsse man gar nicht erst anfangen, so Wüstner.

