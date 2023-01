Bundeswehrverband sichert Pistorius Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundeswehrverband hat dem künftgen Verteidigungsminister Pistorius seine Unterstützung zugesagt. Der Verbandsvorsitzende Wüstner erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit. Pistorus müsse sich zügig ein Lagebild verschaffen, denn die Lage der Bundeswehr sei so prekär wie nie zuvor. Pistorius selbst hatte betont, er habe Demut und Respekt vor einer so gewaltigen Aufgabe. Der bisherige Innenminister von Niedersachsen sagte, er sei sehr überrascht gewesen, als Bundeskanzler Scholz ihn gestern gebeten habe, das Amt zu übernehmen. Unionspolitiker äußerten sich zurückhaltend und kritisierten, Pistorius fehle internationale Erfahrung. Schon übermorgen, am Tag der Vereidigung, steht ein erster wichtiger Termin an: US-Verteidigungsminister Austin kommt nach Berlin. Am Freitag berät in Ramstein die Ukraine-Kontaktgruppe über weitere Waffenlieferungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 22:00 Uhr