Bundeswehrverband sagt designiertem Minister Pistorius seine Unterstützung zu

Berlin: Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, hat dem designierten Verteidigungsminister Pistorius Unterstützung zugesagt und ihn ermahnt, sich zügig ein Bild von der Lage zu verschaffen. Diese sei für das deutsche Militär so prekär wie nie zuvor. Überdies gelte es, die Auswirkungen der Zeitenwende für die Bundeswehr nach innen und außen deutlich zu machen und voranzutreiben . - Pistorius selbst hob die Bedeutung seiner neuen Aufgabe hervor. Der SPD-Politiker sagte in Hannover, das Amt des Verteidigungsministers sei schon in Friedenszeiten eine große Herausforderung und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg indirekt beteiligt sei noch einmal besonders. Der bisherige niedersächsische Innenminister wird am morgigen Donnerstag in sein neues Amt eingeführt. Noch am selben Tag soll er US-Verteidigungsminister Austin treffen und am Freitag in Ramstein mit der Ukraine-Kontaktgruppe über weitere Waffenlieferungen beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.01.2023 01:00 Uhr