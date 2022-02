Bundeswehrverband fordert mehr Geld

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorsitzende des deutschen Bundeswehrverbands, Wüstner, fordert ein Sofortprogramm für die Bundeswehr und noch in diesem Jahr einen höheren Verteidigungshaushalt. Wüstner sagte im ARD-ZDF Morgenmagazin mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine, jetzt gehe es darum, die Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken. Er sprach von massiven Problemen in den Bereichen Munition, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge und Ersatzteile. Deutschland könne aber dennoch seinen Verpflichtungen in der Nato nachkommen. SPD-Chef Mützenich zeigte sich im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zurückhaltend. Er sagte, man werde der Bundeswehr alles zur Verfügung stellen, was sie für ihren Auftrag benötigt. Aber immer mehr Aufrüstung könne nicht die Antwort sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 09:00 Uhr