Bundeswehrverband fordert Erfassung aller Wehrfähigen

München: In der Debatte um eine neue Wehrpflicht sieht der Bundeswehrverband politischen Handlungsbedarf. Verbandschef Wüstner schlug vor, alle wehrfähigen Menschen in Deutschland zu erfassen, um diese anzuschreiben und über den Dienst in der Armee zu informieren. Die alte Form der Wehrpflicht steht laut Wüstner nicht zur Debatte, dennoch müsse man sich überlegen, in welcher Weise man wieder mustere. Laut Wüstner sollte die Bundeswehr noch in dieser Legislaturperiode die Möglichkeit zur Datenerfassung bekommen. Wüstner äußerte sich in der Talksendung "Mitreden! Deutschland diskutiert", dem neuen, deutschlandweiten Debattenformat der ARD-Inforadios. Dabei lobte er das Vorhaben von Verteidigungsminister Pistorius, angesichts der neuen Bedrohungslage die Bundeswehr wieder stärker auf die Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 08:00 Uhr