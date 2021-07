Bundeswehrverband fordert Afghanistan-Rückkehrer besser zu würdigen

Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Afghanistan-Einsatz des deutschen Militärs sollte deutlicher gewürdigt werden. Der Vorsitzendes des Bundeswehrverbands, Wüstner, hat der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" gesagt, die Politik habe bei der Begrüßung der letzten aus Afghanistan heimgekehrten Soldaten so gut wie alles falsch gemacht - sowohl beim sogenannten "Stillen Empfang" als auch bei der Kommunikation danach. Er forderte Kanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble auf, sich schnellstens über Ort und Ablauf eines Appells zu einigen. Geplant ist bisher ein Großer Zapfenstreich auf dem relativ begrenzten Areal des Bendlerblocks, also beim zweiten Sitz des Verteidigungsministeriums in Berlin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 15:00 Uhr