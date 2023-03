Bundeswehrverband beklagt Langsamkeit der Politik

Meldungsarchiv - 14.03.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, wirft der Politik vor, nicht schnell genug Konsequenzen aus der von Kanzler Scholz ausgerufenen "Zeitenwende" zu ziehen. Im BR-Interview erklärte Wüstner, Geld allein reiche nicht, Verträge müssten auch angepackt werden. Man agiere weiter im Modus wie vor dem Krieg in der Ukraine, so Wüstner. Ähnlich äußerte sich die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, die Beschaffungsstrukturen für Material müssten verändert werden, die Zeitenwende müsse auch endlich in den Köpfen der Verantwortlichen ankommen. Am Vormittag stellt die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Högl, ihren Jahresbericht zum Zustand der Bundeswehr vor. Schon vorab erklärte sie, es fehle an allem - ob großes Gerät oder kleines, persönliche Ausrüstung, Funk- oder Nachtsichtgeräte.

