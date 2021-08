Bundeswehrsoldaten kehren nach Afghanistan-Evakuierungseinsatz nach Deutschland zurück

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach ihrem Evakuierungseinsatz in Afghanistan kehren die eingesetzten Bundeswehrsoldaten heute nach Deutschland zurück. Ihre Ankunft sei gegen 16 Uhr auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf geplant, so die Bundeswehr. Empfangen werden die Soldaten demnach unter anderem von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Sie hatte am Abend bestätigt, dass die Luftbrücke aus Kabul nach elf Tagen beendet ist. Es seien fast 5.350 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert worden, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen. Alle deutschen Soldaten, Diplomaten und Polizisten hätten Afghanistan verlassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 02:00 Uhr