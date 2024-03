Bundeswehrsoldat soll in Niedersachsen vier Menschen erschossen haben

Scheeßel: Ein Bundeswehrsoldat soll im niedersächsischen Landkreis Rotenburg in der Nacht vier Menschen erschossen haben - unter ihnen auch ein Kind. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach gibt es zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel. Der mutmaßliche Angreifer hat sich laut den Ermittlern nach der Tat gestellt und wurde festgenommen. Das Motiv könnte demnach im familiären Bereich liegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 11:00 Uhr