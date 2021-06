Bundeswehrmaschine soll verletzte Soldaten zurückbringen

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gao: Nach dem Anschlag auf UN-Soldaten in Mali ist ein Flugzeug der Luftwaffe für den Rücktransport in dem westafrikanischen Krisenstaat eingetroffen. Der Strategische Verwundetentransport landete am Morgen in der Stadt Gao. Die Maschine soll die 12 verletzten Bundeswehrsoldaten nach Deutschland zurückbringen. Unter ihnen befinden sich drei Schwerverletzte. Sie sollen ausgeflogen werden. Bei dem Selbstmordanschlag wurde außerdem ein Belgier verletzt. - Die Soldaten sind Teil eines Kontingents der Friedens-Mission "Minusma", die weltweit als besonders gefährlich gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 12:00 Uhr