Bundeswehrgroßübung in der Rhön beginnt

Bad Neustadt: In der Rhön beginnt heute eine Bundeswehrgroßübung. Wie das Landratsamt in Bad Neustadt mitteilte, sind bei dem Manöver etwa 250 Soldaten und 47 Fahrzeuge im Einsatz. Verwendet wird Signal- und Manövermunition. Die Übung findet hauptsächlich auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken statt. Sie endet am 28. Mai.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 09:00 Uhr