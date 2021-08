Bundeswehrflugzeuge kehren nach Evakuierungsmission aus Usbekistan zurück

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wunstorf: Nach dem Ende der Evakuierungsmission in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind die deutschen Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland zurückgekehrt. In drei Bundeswehrmaschinen landeten sie aus dem usbekischen Taschkent kommend auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte sie in Taschkent in Empfang genommen und auf dem Rückweg begleitet. Bundespräsident Steinmeier teilte mit, das Land sei stolz auf die Rückkehrer und dankte für ihren - so wörtlich - mutigen Einsatz in einer sehr gefährlichen Mission. - Mit Transportflugzeugen hatte die Luftwaffe mit 37 Flügen mehr als 5.300 Menschen in Sicherheit gebracht. Rund 500 von ihnen waren Deutsche und etwa 4.000 Afghanen. An der Mission waren 454 Einsatzkräfte beteiligt, darunter 19 Soldatinnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 21:00 Uhr