Bundeswehrflüge mit Deutschen aus Israel gelandet

Berlin: Weitere Bundesbürger sind aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt. Zwei Flugzeuge der Luftwaffe landeten in der Nacht am Flughafen Köln/Bonn in Nordrhein-Westfalen - an Bord waren insgesamt 64 Menschen. Es war das erste Mal seit Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran vor rund einer Woche, dass die Bundeswehr deutsche Staatsbürger direkt aus Israel abgeholt hat. In den vergangenen beiden Tagen waren schon 345 Bundesbürger ausgeflogen worden - allerdings mit Charterflügen aus Jordanien. Heute soll es wieder einen Sonderflug aus dem israelischen Nachbarstaat geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 07:00 Uhr