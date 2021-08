Bundeswehreinsatz in Afghanistan könnte schon Freitag enden

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Luftbrücke der Bundesregierung aus Afghanistan könnte früher enden als gedacht. Vertreter von Bundeswehr und Auswärtigem Amt haben gegenüber der ARD erklärt, dass bereits am Freitag oder Samstag die letzten Evakuierungen durchgeführt würden. Das wäre noch vor dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte am 31.8.. Grund sei, dass die internationalen Truppen Zeit bräuchten, um ihr Personal und Material außer Landes zu schaffen. Der Obmann des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Kiesewetter, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man müsse mit den Taliban darüber vehandeln, dass Ortskräfte auch nach dem Truppenabzug ausreisen dürften. Allerdings werde man nicht jeden retten können, so Kiesewetter. Die Lage in Afghanistan ist ab Mittag Thema im Bundestag. Kanzlerin Merkel wird dazu eine Regierungserklärung abgeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 10:00 Uhr