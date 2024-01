Bundeswehr zieht Hochwasser-Einsatz in Sachsen-Anhalt vor

Magdeburg: Die Bundeswehr zieht den Beginn ihres Hochwasser-Einsatzes in Sachsen-Anhalt vor. Nach Angaben einer Bundeswehrsprecherin sind die Soldaten bereits auf dem Weg. Eigentlich sollte der Einsatz im Landkreis Mansfeld-Südharz erst am kommenden Montag beginnen. Den Angaben zufolge sollen die Soldaten dort zunächst bis zum 14. Januar helfen. Im Südharz ist der Fluss Helme stark über die Ufer getreten - deshalb wurde dort der Katastrophenfall ausgerufen. Gleich mehrere Orte entlang der Helme sind von den Wassermassen bedroht. Neben dem Süden Sachsen-Anhalts sind vor allem Teile Niedersachsens vom Hochwasser betroffen. In Bayern ist der Scheitelpunkt an der fränkischen Saale inzwischen überschritten. In Gräfendorf im Landkreis Main-Spessart gilt zwar noch die höchste Meldestufe vier, aber der Ort war mit Sandsäcken und Schutzwänden vorbereitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 10:00 Uhr