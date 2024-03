Bundeswehr wirft erstmals Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab

Gaza-Stadt: Die deutsche Luftwaffe hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Aus etwa 1.000 Meter Höhe habe ein Transportflugzeug vier Paletten an Fallschirmen über dem Norden des Küstengebiets abgesetzt. Dabei habe es sich um vier Tonnen Lebensmittel gehandelt, teilte die Luftwaffe mit. Die Maschine war in Jordanien gestartet. Für morgen ist ein weiterer Einsatz geplant. In Berlin sagte Kanzler Scholz, dieser Weg sei allerdings nicht der beste, um humanitäre Hilfe zu leisten. Besser gelänge dies mit Lastwagen. Scholz reist heute in den Nahen Osten. In Jordanien und in Israel wird der Kanzler Gespräche über die aktuelle Lage führen. Scholz sagte, die Entwicklung mache ihm Sorgen. Eine umfassende israelische Offensive im Süden des Gazastreifens müsse unbedingt vermieden werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 16:15 Uhr