Bundeswehr will Panzerhaubitzen bestellen

Berlin: Das geplante Deutschlandticket für Busse und Bahnen droht weniger übersichtlich zu werden als ursprünglich angedacht. In einigen Bundesländern sollen Schüler, Studierende, Auszubildende oder Senioren das Ticket günstiger bekommen, in anderen nicht. In Bayern zum Beispiel soll das Ticket für Azubis und Studierende statt 49 Euro nur 29 Euro kosten. Ein Flickenteppich droht außerdem bei Mitnahmeregelungen. Eigentlich ist das Deutschlandticket nur für eine Person gültig. In einigen Regionen wollen Verkehrsverbünde aber auch die Mitreise anderer Personen erlauben oder spezielle Zusatzfahrscheine anbieten. Das bundesweit gültige Deutschlandticket soll am 1. Mai starten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2023 12:00 Uhr