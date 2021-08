Bundeswehr will leichte Hubschrauber in Kabul einsetzen

Nachrichtenarchiv - 20.08.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Auf dem Weg zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt ist ein deutscher Staatsbürger angeschossen worden. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin, Demmer, in Berlin mitteilte, befindet er sich nicht in Lebensgefahr und soll bald ausgeflogen werden. Um deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte besser evakuieren zu können, will die Bundeswehr auch zwei leichte Hubschrauber einsetzen. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, sollen die Hubschrauber spätestens morgen früh in Kabul eintreffen. Insgesamt hat die Bundeswehr nach Regierungsangaben bislang in elf Flügen rund 1.600 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Die Lage am Flughafen Kabul ist nach wie vor chaotisch, Hunderte Menschen versuchen auf das Gelände zu gelangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 14:00 Uhr