Bundeswehr will Hubschrauber zur Evakuierung in Afghanistan einsetzen

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die Bundeswehr will bei ihrer Evakuierungsaktion in Afghanistan ab heute auch zwei Hubschrauber einsetzen. Damit sollen Menschen, die sonst keine Chance haben, zum Flughafen nach Kabul zu gelangen, abgeholt werden. Von der afghanischen Hauptstadt geht es dann mit Flugzeugen nach Usbekistan. An Bord des letzten Evakuierungsflugs in der Nacht waren allerdings nur sieben schutzbedürftige Personen. Warum es nur so wenige waren, gab die Bundeswehr nicht bekannt. Insgesamt wurden bislang etwa 1.900 Bundesbürger sowie afghanische Ortskräfte und deren Familien in Sicherheit gebracht. Entwicklungsminister Müller forderte, auch volljährige Kinder von Ortskräften auf die Ausreiselisten zu nehmen. Im Einzelfall sei es inhuman, Familien zu trennen, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 05:00 Uhr