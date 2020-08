Bundeswehr will Corona-Testungen in größerem Umfang unterstützen

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr ist nach eigenen Angaben darauf vorbereitet, mehr Corona-Tests von Reiserückkehrern zu übernehmen. In einer Telefonkonferenz hieß es, derzeit seien rund 300 Männer und Frauen im Einsatz, um die zivilen Behörden an Flughäfen oder Raststätten zu unterstützen. Binnen 48 Stunden könnte die Zahl auf 750 aufgestockt werden. Nur vier Bundesländer sehen keinen Unterstützungsbedarf bei der Testung, unter ihnen Sachsen und Schleswig-Holstein. Bisher hat die Bundeswehr in der Corona-Krise etwa eine Million Arbeitsstunden an Unterstützung geleistet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 19:00 Uhr