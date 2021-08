Bundeswehr will auch mit Huschraubern Menschen aus Kabul ausfliegen

Nachrichtenarchiv - 20.08.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr will nun auch mit Hubschraubern Menschen aus Afghanistan retten. Wie Generalinspekteur Zorn mitteilte, sollen zwei leichte Helikopter dabei helfen, Menschen aus dem Großraum von Kabul auszufliegen. Die Hubschrauber sind nicht auf den weitgehend abgeriegelten Flughafen der afghanischen Hauptstadt angewiesen. In Kabul wurde heute ein deutscher Staatsbürger angeschossen. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr und werde bald ausgeflogen, versicherte eine Sprecherin der Bundesregierung. Bisher hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben mehr als 1.600 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.08.2021 18:15 Uhr