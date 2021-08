Bundeswehr warnt vor Selbstmordanschlägen in Kabul

Kabul: Die Sicherheitslage in Afghanistan wird offenbar immer prekärer. Die Bundeswehr sieht eine zunehmende Anschlagsgefahr durch IS-Terroristen in der Hauptstadt Kabul. Generalinspekteur Zorn sagte, man habe Signale aus amerikanischen Quellen, aber auch eigene Erkenntnisse, dass zunehmend potenzielle Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat in die Stadt einsickern. Die Taliban und der regional aktive Zweig des IS gelten als verfeindet. Gleichzeitig warnen die Vereinten Nationen vor Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan durch die Taliban. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, sprach von glaubwürdigen Berichten über Hinrichtungen, Einschränkungen der Rechte von Frauen und die Rekrutierung von Kindersoldaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2021 18:00 Uhr