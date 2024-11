Bundeswehr verlegt erneut Patriot-Raketen nach Polen

Berlin: Das Bundesverteidigungsministerium hat der Nato angeboten, zum Jahresanfang nochmals Einheiten des Luftabwehrsystems Patriot nach Polen zu entsenden. Minister Pistorius sagte, Berlin wolle damit "einen logistischen Knotenpunkt" in Polen schützen. Dieser sei für die Lieferung von Material an die Ukraine von zentraler Bedeutung. Zudem werde zusammen mit Polen wie bereits zuvor der Nato-Luftraum gesichert. Die Patriot-Einheiten könnten laut Ministerium bis zu sechs Monate in Polen eingesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 22:00 Uhr