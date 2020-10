Bundeswehr und RKI sollen Experten in Corona-Hotspots schicken

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat mit Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die aktuelle Corona-Lage beraten. Es werde zusätzliche Maßnahmen geben, sagte Merkel danach in einem Statement. Jetzt komme es darauf an zu zeigen, ob man die Pandemie in den Ballungsräumen unter Kontrolle bringe. Laut dpa werden Bundeswehr und das Robert Koch-Institut künftig Experten in Corona-Hotspots schicken. Die Infektions-Entwicklung in den Ballungsräumen sorgt in der Politik zunehmend für Besorgnis. In Berlin, Frankfurt und weiteren Städten ist der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen überschritten worden. Das Robert-Koch-Instititut meldete heute erneut einen Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland. Innerhalb von 24 Stunden registrierte das RKI 4.516 neue Fälle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 15:00 Uhr