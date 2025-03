Bundeswehr stellt weiteren Großverband für Heimatschutz auf

Für den Heimatschutz in Deutschland stellt die Bundeswehr heute in Berlin einen vierten Großverband auf. Die Soldaten der Division – zunächst insgesamt etwa 6.000 Männer und Frauen – sind künftig dem Heer zugeteilt. Zu ihren Aufgaben gehören der Schutz von Infrastruktur, die Absicherung eines Truppenaufmarsches Verbündeter sowie Amtshilfe bei Katastrophen. Wegen der veränderten Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der Heimatschutz an Bedeutung gewonnen. Die Kräfte wurden bisher von den Kommandos der 16 Bundesländer geführt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2025 03:00 Uhr