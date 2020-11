Bundeswehr stellt weitere Soldaten für Pandemie-Bekämpfung zur Verfügung

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr will ihre Hilfe bei der Pandemie-Bekämpfung von 15.000 auf 20.000 Soldaten aufstocken. Das kündigte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in der ARD an. Man wolle in den Gesundheitsämtern, bei den Corona-Tests, in den Krankenhäusern, aber auch in Pflegeheimen und bei der Umsetzung der Impfstrategie helfen. Die Bundeswehr sei auch bereit, sich mit eigenen mobilen Impfzentren zu engagieren, und zum Beispiel den Aufbau der Logistik für die Kühlketten unterstützen, die notwendig sind, um das erwartete Impfserum ausreichend kalt zu halten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.11.2020 02:00 Uhr