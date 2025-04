Bundeswehr stellt Litauen-Brigade in Dienst

Vilnius: In Litauen stellt die Bundeswehr heute die Panzerbrigade 45 in Dienst. Sie ist für den verstärkten Schutz der Nato-Ostgrenze vorgesehen. Ihre Stationierung ist den Angaben nach eine Antwort auf die veränderte Sicherheitslage und das aggressive Auftreten Russlands. Bis Ende des Jahres sollen rund 500 Bundeswehrangehörige in der Brigade ihren Dienst tun. Später ist geplant, dass bis zu 5.000 Frauen und Männer dauerhaft stationiert sind. Die Kasernenanlage mit Truppenübungsplatz am Hauptstandort südlich von Vilnius muss noch gebaut werden.

