Bundeswehr-Sondervermögen ist großteils verplant

Berlin: Das Sondervermögen für die Bundeswehr ist mittlerweile zu 80 Prozent verplant. Das hat Verteidigungsminister Pistorius in Berlin gesagt. Man beschaffe in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit Material für die Soldatinnen und Soldaten und sorge für die nötige Infrastruktur, so der SPD-Politiker. Demnach sind unter anderem 50 "Puma"-Schützenpanzer und 60 Transporthubschrauber bestellt worden. Der Bundestag hatte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr freigegeben. Seitdem wurde immer wieder kritisiert, dass das Geld nicht schnell genug ausgegeben werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2024 20:15 Uhr