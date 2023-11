Bundeswehr soll über Jahrzehnte mehr Geld bekommen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Bundeswehr höhere Investitionen über Jahrzehnte versprochen. Das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro bezeichnete er auf der Bundeswehrtagung als lediglich ersten Schritt. Bereits im kommenden Jahr soll Deutschland das mit der Nato vereinbarte Zwei-Prozent- Ziel erreichen. Danach werden nach Scholz Worten dauerhaft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungsetat fließen. Geld sei aber nicht alles, so Scholz. Es müssten auch bürokratische Hindernisse überwunden werden. Laut Verteidigungsminister Pistorius stehen zudem die Strukturen der Bundeswehr und des Führungskommandos auf dem Prüfstand. An die Generäle gewandt sprach er von einem klaren Marschbefehl.

