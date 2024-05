Bundeswehr soll laut Pistorius acht neue Patriot-Systeme erhalten

Sanitz: Die Bundeswehr soll acht neue Flugabwehrsysteme vom Typ "Patriot" bekommen. Wie Verteidigungsminister Pistorius bei einem Truppenbesuch in Mecklenburg-Vorpommern bestätigte, wurde der Beschaffungsvertrag für die ersten vier Systeme bereits ausgelöst. Die Auslieferung soll demnach ab 2026 folgen. Ziel ist es laut Pistorius, die Lücken in den Bundeswehrbeständen wieder auszugleichen, die durch Lieferungen von Militärgerät an die Ukraine entstanden sind. Zur Diskussion darüber, ob die Ukraine westliche Waffen auf Ziele in Russland richten darf, wollte sich der Verteidigungsminister nicht äußern. Im Interesse militärischer Taktik solle man darüber nicht öffentlich diskutieren, so Pistorius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 22:00 Uhr