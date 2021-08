Bundeswehr soll deutsche Staatsbürger aus Afghanistan ausfliegen

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat mit mehreren Ministern ihres Kabinetts in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan beraten. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, ging es bei der Telefonkonferenz um die Frage, wie Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit Hilfe der Bundeswehr so schnell wie möglich zurückgeholt werden können. Auch in Afghanistan tätige Hilfsorganisationen und einheimische Helfer der Deutschen sollen rasch ausgeflogen werden. Der Sprecher wies darauf hin, dass der Bundestag über den Einsatz der Bundeswehr entscheiden soll. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, man werde schnellstmöglich "erste Kräfte in Marsch" setzen. Heute war bekannt geworden, dass die radikal-islamischen Taliban weiter an die Hauptstadt Kabul herangerückt sind. Sie versuchten auch, die Stadt Masar-i-Scharif einzunehmen. Dort hatte die Bundeswehr bis Juni ihr Hauptquartier.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 19:00 Uhr