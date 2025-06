Bundeswehr soll deutlich wachsen

Pistorius will Bundeswehr massiv vergrößern: Der Bundesverteidigungsminister will die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten um rund ein Drittel erhöhen. Entsprechend geht er von 50 bis 60.000 Soldaten mehr aus, aktuell sind es rund 180.000. Um das Ziel auch wirklich zu erreichen, stelle sich die Frage, ob der geplante freiwillige Wehrdienst über die nächsten Jahre ausreiche, sagte Pistorius in Brüssel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2025 12:15 Uhr