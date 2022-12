Bundeswehr sieht Risiken beim Kauf des F-35-Bombers

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Anschaffung der Tornado-Nachfolge-Jets vom Typ F-35 gibt es offenbar erhebliche Risiken und Probleme. Das räumt das Verteidigungsministerium in einem Brief an den Haushalts-Ausschuss des Bundestags ein. Für heute Nachmittag wurde deshalb eine Sitzung des Ausschusses einberufen. Laut dem vertraulichen Schreiben gibt es Probleme mit der Zulassung des Kampfflugzeugs in Deutschland. Außerdem stellen die USA hohe Sicherheitsanforderungen. Und schließlich muss der Flughafen Büchel in Rheinland-Pfalz vor der Stationierung der Maschinen 2026 umgebaut werden. Risiken gibt es darüber hinaus bei der Finanzierung - bisher sind zehn Milliarden Euro eingeplant. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft berichtet, wird Deutschland trotz des Bundeswehr-Sondervermögens nicht genug Geld für die Bundeswehr ausgeben, um die NATO-Ziele zu erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 07:00 Uhr