Bundeswehr setzt Hilfslieferungen für Gazastreifen aus der Luft fort

Gaza-Stadt: Die Bundeswehr hat erneut humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht. Wie die Luftwaffe bekanntgab, wurden über dem Strand des Palästinensergebietes 4,4 Tonnen Lebensmittel abgeworfen. An dem Einsatz seien insgesamt sechs Flugzeuge aus Deutschland, den USA, Jordanien und Ägypten beteiligt gewesen. Erst gestern hatte die Bundeswehr vier Tonnen Reis und Mehl an Fallschirmen herabgelassen. Für die Hilfsaktion hat die Luftwaffe zwei Hercules-Transportflugzeuge in Jordanien stationiert. Im Gazastreifen leidet die Zivilbevölkerung wegen israelische Bodenoffensive an einer Hungersnot.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 22:00 Uhr