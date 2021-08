Bundeswehr setzt Evakuierungen aus Afghanistan fort

Nachrichtenarchiv - 20.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die Bundeswehr hat in der Nacht weitere deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen. Mit zwei Flügen wurden 365 Menschen zunächst ins usbekische Taschkent gebracht. Seit Beginn der Aktion am Montag hat die Bundeswehr damit eigenen Angaben zufolge in elf Umläufen mehr als 1.640 Menschen in Sicherheit gebracht. Insgesamt haben westliche Staaten seit der Machtübernahme der Taliban mehr als 18.000 Flüchtlinge ausgeflogen, so ein Sprecher der Nato. - Die Bundesregierung wird laut dem Auswärtigen Amt internationalen Organisationen 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, die geflohenen Afghanen in den Nachbarländern helfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 07:00 Uhr