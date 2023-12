Bundeswehr schießt weitere Satelliten ins All

Berlin: Die Bundeswehr will in der kommenden Woche zwei weitere Aufklärungssatelliten ins All schießen. Der Kommandeur des Weltraumkommandos, Traut, sagte dem Tagesspiegel, die Satelliten sollen die Erde mit Radar beobachten - könnten also auch nachts und bei Wolken Aufnahmen machen - und ermöglichten damit, das Geschehen auf der Erdoberfläche viel besser zu beobachten. Sechs solcher Satelliten hat die Bundeswehr bereits im Einsatz. Der Start für die beiden neuen mit dem Unternehmen Space X ist für Freitag angesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 18:00 Uhr