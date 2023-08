Bundeswehr sagt Ortskräften in Mali Unterstützung zu

Berlin: Die Bundeswehr hat ihren einheimischen Mitarbeitern in Mali Unterstützung im Fall einer Gefährdung zugesagt. Die Bundeswehr nehme ihre Fürsorgepflicht sehr ernst, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Ihm zufolge prüft man derzeit Berichte über den gewaltsamen Tod einer Ortskraft in Mali. Bislang hatte die Bundeswehr erklärt, die Ortskräfte seien nach dem Abzug der deutschen Truppen nicht in Gefahr. Die Militärjunta in dem westafrikanischen Land hat ein Ende der UN-Mission verlangt. Der Weltsicherheitsrat beschloss daraufhin, die Blauhelmsoldaten bis zum Ende des Jahres abzuziehen. //stop//Derzeit beschäftigt die Bundeswehr in Mali noch 63 lokale Mitarbeiter für den UN-Blauhelmeinsatz in Mali und Niger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 19:00 Uhr