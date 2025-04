Bundeswehr ruft Industrie zu mehr Tempo auf

Berlin: Das Beschaffungsamt der Bundeswehr hat der Rüstungsindustrie vorgeworfen, ihre Kapazitäten nur schleppend auszubauen. Präsidentin Lehnigk-Emden sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" wörtlich: "Wenn die Industrie nicht bereit ist, ihre Produktion hochzufahren, dann können wir hier so schnell arbeiten, wie wir wollen - das Gerät fehlt letztlich trotzdem." Ihrer Einschätzung nach gibt es mehr Bürokratie in den Rüstungsbetrieben als im Bundesamt selbst. Dabei sei das Risiko, Produktionsanlagen auszubauen, auch ohne langfristige Abnahmegarantien überschaubar. Denn die Bundeswehr werde kaufen, so die Behördenchefin. Deshalb können die Firmen ihrer Ansicht nach schon jetzt Hallen für die Rüstungsproduktion bauen sowie Teile und Stahl kaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 19:00 Uhr