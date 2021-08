Bundeswehr plant vier weitere Evakuierungsflüge

Kabul: Die Bundeswehr will heute aus Kabul weitere gefährdete Menschen ausfliegen. Insgesamt sind vier Flüge vorgesehen. Allerdings ist die Situation am Flughafen der afghanischen Hauptstadt weiter unübersichtlich. Hunderte Menschen drängen sich vor dem Gelände und versuchen immer wieder über die Absperrung auf das Rollfeld oder in eine Maschine zu kommen. Das US-Militär feuert Warnschüssen ab und setzt Tränengas ein, um die Menge im Zaum zu halten. Augenzeugen haben der ARD bestätigt, dass die Taliban die Zufahrt Richtung Flughafengelände nicht blockieren. Bislang hat die Bundeswehr insgesamt 260 deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen. Sie wurden zunächst nach Taschkent in Usbekistan gebracht. Von dort aus geht es mit Lufthansa-Maschinen in Richtung Deutschland weiter. In Frankfurt am Main landete heute früh eine erste Maschine mit etwa 130 Menschen an Bord.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.08.2021 09:15 Uhr