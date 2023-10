Bundeswehr plant Deutsche aus Israel auszufliegen

Berlin: Inzwischen bereitet sich die Bundeswehr darauf vor, deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland zu bringen. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums ist von "präventiven Vorbereitungen" die Rede, falls der zivile Flugbetrieb in Israel ausfalle. Im Falle einer weiteren Verschärfung der Situation stünde der militärische Evakuierungsverband bereit, heißt es. Derweil starten heute noch einmal vier Lufthansa-Flüge, um Deutsche nach München und Frankfurt auszufliegen. In Israel werden heute eine Reihe von Spitzenpolitikern erwartet - unter ihnen sind auch Bundesaußenministerin Baerbock und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 10:00 Uhr