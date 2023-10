Bundeswehr plant Deutsche aus Israel auszufliegen

Berlin: Außenministerin Baerbock hat die Terrorangriffe der Hamas gegen Israel als "brutale Zäsur" bezeichnet. Vor ihrer Abreise nach Israel sagte die Grünen-Politikerin, für die Menschen dort habe eine neue Zeitrechnung begonnen. Zugleich bekräftigte sie, dass Deutschland fest an der Seite Israels stehe. Neben Baerbock wird auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Israel erwartet. Die Bundeswehr teilte derweil mit, sie bereite sich darauf vor, deutsche Staatsbürger aus Israel auszufliegen. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums ist von "präventiven Vorbereitungen" die Rede, falls der zivile Flugbetrieb in Israel ausfalle. Heute starten noch einmal vier Lufthansa-Flüge, um Deutsche nach München und Frankfurt zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 08:00 Uhr