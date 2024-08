Bundeswehr ordnet mehr Wachsamkeit an Kasernen an

Berlin: Die Bundeswehr verschärft die Kontrollen an den Kasernen. Der Generalinspekteur hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums erhöhte Wachsamkeit angeordnet. Nach den jüngsten Zwischenfällen an verschiedenen Standorten sollen zum Beispiel mehr Streifen auf den Weg geschickt werden. Dadurch könnten beschädigte Absperrungen oder durchbrochene Zäune schneller entdeckt werden, heißt es. Unbekannte Personen sollen häufiger durch ziviles Wachpersonal überprüft werden. Grundsätzlich bleibt es aber bei der Standard-Sicherheitsstufe Alpha - der niedrigsten von vier möglichen. Für eine Hochstufung bräuchte es konkrete Hinweise auf eine Bedrohung. Zuletzt waren an Bundeswehr-Standorten mögliche Sabotage-Akte vermutet worden. Die Verdachtsfälle haben sich aber nicht bestätigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 12:00 Uhr