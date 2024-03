Bundeswehr nutzte bei abgehörtem Gespräch offenbar keine sichere Leitung

Berlin: Das von Russland abgehörte Bundeswehrgespräch ist offenbar über eine ungeschützte Leitung geführt worden. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, nutzten die Offiziere für ihre Schaltkonferenz die Kommunikationsanwendung Webex. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte, es gebe Anhaltspunkte, dass ein nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel verwendet worden sei. Das sei nun Gegenstand weiterer Untersuchungen. Russische Medien hatten zuvor ein internes Bundeswehr-Gespräch veröffentlicht, in dem es um Einsatzmöglichkeiten des Marschflugkörpers Taurus in der Ukraine geht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 02:00 Uhr