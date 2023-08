Bundeswehr mustert nach Pannenserie Flugzeuge aus

Berlin: Nach Pannen an der Regierungsmaschine von Außenministerin Baerbock mustert die Bundeswehr zwei Flugzeuge vorzeitig aus. Ein Sprecher der Luftwaffe teilte dem ARD-Hauptstadtstudio mit, dass künftig statt der Flieger vom Typ A340 neuere A350 für Langstrecken genutzt werden sollen. Man werde die beiden A340 so schnell wie möglich, das heißt in den kommenden Wochen, vorzeitig außer Dienst stellen, hieß es. Baerbock musste ihre Reise in die Pazifik-Region wegen der Defekte unterwegs abbrechen und reiste per Linienflug nach Deutschland zurück. An ihrem A340 hatte es zweimal Probleme mit den Landeklappen gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 19:45 Uhr