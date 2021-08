Bundeswehr-Maschine in Kabul gelandet

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Trotz chaotischer Zustände auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt ist dort am Abend eine Bundeswehr-Transportmaschine gelandet. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der Airbus A400M soll deutsche Staatsbürger aus Kabul herausholen. Stundenlang waren heute keine Landungen dort möglich, weil Hunderte Menschen sich Zutritt zum Flugfeld verschafft hatten. Einige von ihnen versuchten, auf bereitstehende Maschinen zu gelangen. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, US-Truppen sollten Sicherheit und Ordnung am Flughafen wiederherstellen. Präsident Biden machte vor kurzem auf einer Pressekonferenz deutlich, dass er am Rückzug der USA aus Afghanistan festhält. Auch ein weiterer Aufenthalt der US-Truppen hätte den mangelnden Kampfwillen der afghanischen Sicherheitskräfte nicht ändern können, so Biden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 22:45 Uhr