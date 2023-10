Bundeswehr laut Pistorius schnell handlungsfäig im Kosovo

Braunschweig: In Deutschland wird die angespannte Situation zwischen dem Kosovo und Serbien aufmerksam beobachtet. Wie Verteidigungsminister Pistorius am Rande eines Besuchs in Niedersachsen sagte, wird reagiert, sollte es nötig werden. Es komme jetzt darauf an, dass alle Verantwortlichen deeskalierend und ruhig die Lage bewerten und entscheiden. Eine personelle Aufstockung deutscher Soldaten für die Nato-geführte Friedensmission Kfor schloss Pistorius perspektivisch nicht aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 02:00 Uhr