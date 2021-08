Bundeswehr könnte Rettungsmission in Kabul schon heute beenden

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die westlichen Länder sehen am Flughafen der afghanischen Hauptstadt eine akute Terrorgefahr und wollen ihre Rettungsmissionen schnell beenden. So könnten die Evakuierungsflüge der Bundeswehr schon heute eingestellt werden. Der Obmann der Grünen im Verteidigungsauschuss, Lindner, rechnet damit, dass die Mission am Kabuler Flughafen in den nächsten Stunden beendet wird. Dem rbb sagte er, er kenne den genauen Zeitpunkt nicht, aber es sei klar, dass es um Stunden gehe und nicht um Tage. Wie der WDR berichtet, soll wohl die letzte Transportmaschine am Mittag Ortszeit im usbekischen Taschkent landen. Nach Belgien hat nun auch Dänemark seine Rettungsmision beendet. Frankreich will seine Transportflüge morgen Nachmittag einstellen. Das britische Verteidigungsministerium sprach von glaubhaften Hinweisen der Geheimdienste, dass ein Anschlag auf die wartende Menschenmenge am Flughafen unmittelbar bevorsteht. Alle westlichen Bürger wurden aufgefordert, die Zugangstore zum Flughafen sofort zu verlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 11:00 Uhr