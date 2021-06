Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr ist beim Abzug aus Afghanistan im Zeitplan. Schon jetzt hätten die afghanischen Streitkräfte den größten Teil des Lagers übernommen, sagte Generalinspekteur Zorn der "Rheinischen Post". Bis Juli soll der Abzug abgeschlossen sein. Offenbar werden dabei auch mehr Ortskräfte nach Deutschland übersiedeln. Zuletzt hatte die Bundesregierung von 500 Afghanen gesprochen, die zum Beispiel als Übersetzer die Bundeswehr-Soldaten unterstützt haben. Jetzt soll nach einem Bericht der Funke Mediengruppe der Kreis erweitert werden. Danach will die Bundesregierung in besonders begründeten Ausnahmefällen auch solche Menschen in Deutschland aufnehmen, die durch ihre Arbeit für externe Dienstleister in Afghanistan besonders gefährdet wären.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 11:00 Uhr