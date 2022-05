Bundeswehr-Institut bestätigt ersten Fall von Affenpocken in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 20.05.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Deutschland ist ein erster Fall von Affenpocken festgestellt worden. Das Institut für Mikrobiologe der Bundeswehr in München konnte gestern bei einem Patienten die charakteristischen Hautveränderungen zweifelsfrei nachweisen. Zu den Symptomen bei Affenpocken gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit, ein tödlicher Verlauf ist selten. Es handelt sich um eine seltene Viruserkrankung, die von Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind selten, aber bei engem Kontakt möglich. Die Viruserkrankung tritt hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und nur sehr selten andernorts, was die gegenwärtigen Ausbrüche in Europa und Nordamerika ungewöhnlich macht.

